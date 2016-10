Nick 05:10 bis 05:30 Jugendserie iCarly Folge: 107 Der Laptop ist weg USA 2012 Merken "Sams roter Laptop ist verschwunden. Sie glaubt, dass er geklaut wurde. Freddie meint, ihn mit Hilfe der Seriennummer ausfindig machen zu können. Und Sam bringt tatsächlich eine Seriennummer an den Start. Freddie aktiviert die Laptop-Kamera und fortan beobachten unsere Freunde die rüstige Rentnerin Gloria. Als sie sie schließlich ausfindig gemacht haben stellt sich heraus, dass ihr Laptop blau ist. Sam hatte die Seriennummer unleserlich aufgeschrieben. Ihr Laptop scheint für immer verloren zu sein, da findet sie ihn in einer Pizzaschachtel in Carlys Kühlschrank. Spencer hat sich derweil einen Kindheitstraum erfüllt und einen großen magischen Delfin gewonnen. Er ist darüber überglücklich." In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Miranda Cosgrove (Carly Shay) Jennette McCurdy (Sam Puckett) Nathan Kress (Freddie Benson) Jerry Trainor (Spencer Shay) Noah Munck (Gibby) Boogie (T-Bo) Nick Heyman (Todd) Originaltitel: iCarly Regie: Steve Hoefer Drehbuch: Dan Schneider Musik: Michael Corcoran