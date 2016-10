sixx 03:10 bis 03:50 Serien Hart of Dixie Ring of Fire USA 2013 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Die Bürger von Bluebell sind weniger an dem bevorstehenden Mittelalter-Fest interessiert als vielmehr an der Frage, für welchen Mann sich Lemon letztendlich entscheiden wird In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Rachel Bilson (Dr. Zoe Hart) Jamie King (Lemon Breeland) Cress Williams (Lavon Hayes) Scott Porter (George Tucker) Wilson Bethel (Wade Kinsella) Tim Matheson (Dr. Brick Breeland) Josh Cooke (Joel Stevens) Originaltitel: Hart of Dixie Regie: Kevin Mock Drehbuch: Alex Taub