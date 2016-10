SAT.1 Gold 22:45 bis 23:15 Dokusoap Toto & Harry - Die Zwei vom Polizeirevier D 2013 2016-10-09 23:10 16:9 Merken Der harte Alltag von Toto und Harry: Sie finden einen verschollenen Mieter tot in seiner Wohnung. Zwei Männer, die trotz Platzverweis in einem Bordell randalieren und eine Messie-Wohnung, die Toto und Harry an ihre Ekelgrenze bringt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Toto & Harry - Die Zwei vom Polizeirevier