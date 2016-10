SAT.1 Gold 19:25 bis 19:45 Dokusoap K 11 - Kommissare im Einsatz Hilferuf einer Unbekannten Hilferuf einer Unbekannten D 2007 2016-10-06 06:00 16:9 Merken In ihrer Jackentasche findet Alexandra Rietz einen mysteriösen Hilferuf auf einem Taschentuch. Irgendjemand muss es ihr zugesteckt haben. Die Kommissare stoßen auf die Spur eines Mädchens, das seit drei Jahren als vermisst gemeldet ist. Es stellt sich heraus: Sie haben die junge Frau zusammen mit einem älteren Mann bei einem Einsatz in einem Parkhaus gesehen! Doch nun fehlt von ihr jede Spur. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Michael Mayer, Gerrit Grassl, Michael Naseband, Alexandra Rietz, Jonas Rohrmann Originaltitel: K 11 - Kommissare im Einsatz