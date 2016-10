SAT.1 Gold 05:10 bis 06:00 Show Richter Alexander Hold D 2010 16:9 Merken Notärztin Jana Häußler soll den verletzten Sandro Knaup mit einer Spritze bedroht und ihn anschließend aus dem fahrenden Rettungswagen geworfen haben, anstatt ihm zu helfen. Der schöne Sandro behauptet, dass dies ein Racheakt der verliebten Ärztin war, weil er ihr kurz zuvor einen Korb gegeben habe. Aussage gegen Aussage, denn Jana beteuert, Sandro nicht näher zu kennen. Was ist in dem Rettungswagen wirklich vorgefallen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Richter Alexander Hold