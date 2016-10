SWR 23:25 bis 00:55 Dokumentation Der Hannover-Komplex D 2016 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Merken Hannover ist die Stadt, in der die Dinge geschehen oder von der die Dinge ausgehen, die uns in ganz Deutschland bewegen: Gerhard Schröders Kanzlerschaft, Margot Käßmanns Aufstieg und Fall, der Suizid Robert Enkes, die Geburt des Pop-Sternchens Lena Meyer-Landrut, Christian Wulffs kurze, erschütterungsreiche Präsidentschaft, die Absage eines Fußball-Länderspiels wegen tatsächlicher oder vermeintlicher Terrorgefahr - und US-Präsident Barack Obama kommt, wenn er nach Deutschland kommt, natürlich nach Hannover. Wie kam es, dass sich Hannover zu einem wichtigen politisch-personellen Kraftzentrum entwickelt hat? Wo die niedersächsische Landeshauptstadt doch eher den Ruf einer besonders mittelmäßigen Stadt - vom Image her "eine Autobahnausfahrt zwischen Göttingen und Walsrode" - anheften hat. Nach dem Zweiten Weltkrieg nahezu zerstört, kursierte sogar der Vorschlag, die Provinz Hannover zum Teil des britischen Königreiches zu machen. Dabei hat sich die niedersächsische Landeshauptstadt mit Blick auf Bonn und später Berlin über die Jahrzehnte zu einem politisch-personellen Kraftzentrum entwickelt. Dafür stehen allein Namen wie Gerhard Schröder, Christian Wulff, Frank-Walter Steinmeier, Sigmar Gabriel oder Ursula von der Leyen, die Tochter des ehemaligen niedersächsischen Ministerpräsidenten Ernst Albrecht. Auch wirtschaftlich hat Hannover nicht nur die weltweit wichtigste Industriemesse und das alte Expo-Gelände zu bieten, sondern auch große Unternehmen wie Volkswagen, Rossmann, der Finanzdienstleister AWD und andere siedelten sich in und um die Landeshauptstadt an. Musikalisch machten die Scorpions aus Hannover Weltkarriere und Vertreter aus Politik, Wirtschaft und High Society treffen sich gern mal bei Hannover 96. Schlagzeilen machte die Stadt nicht nur mit Home Stories der dort lebenden Landes- und Bundespolitiker, sondern auch mit Berichten über Rotlichtmilieu und Rockerbanden. Lutz Hachmeister untersucht in seiner Dokumentation, wie sich seit den 1970er Jahren der Hannover-Komplex zu einem politischen Machtzentrum Deutschlands entwickelt hat. Er analysiert das hannoversche Geflecht aus Wirtschaft, Politik und High Society und zeichnet dabei das Sittenbild einer rituell geschmähten Provinzhauptstadt, die sich mit ihrer unscheinbaren Rolle in der Mitte Deutschlands gut abgefunden hat. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Der Hannover-Komplex Regie: Lutz Hachmeister