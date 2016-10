SWR 17:05 bis 18:00 Magazin Kaffee oder Tee Der SWR Nachmittag Tagesgespräch - Was meinen Sie? / Gute Reise: Willkommen in Bordeaux / Tagesthema Medizin: Grippeimpfung / Staunen im Südwesten: Changemakerin / Abenteuer Haushalt - Der Haushalts-Tipp: Schuhe reinigen, pflegen, imprägnieren / Die 2. Chance beim Kaffee-oder-Tee Quiz! / Daheim im Südwesten - damals und heute: Käufliche Liebe bei Tieren D 2016 Stereo 16:9 HDTV Merken Tagesgespräch - Was meinen Sie? Zuschauermeinungen zu aktuellen Themen werden live am Telefon abgefragt. Gute Reise: Willkommen in Bordeaux Was gibt es Schöneres als zur Weinlesezeit in eine Weingegend zu reisen? Wer sich auf den Weg Richtung Bordeaux macht, kann dabei gleich mehrere Highlights in eine Reise packen. Das einzigartige Flair der Stadt Bordeaux genießen, einen Abstecher zu Europas größter Düne machen und die Zeit auf einem Weingut mit einem traumhaft schönen Chateau verbringen. Tagesthema Medizin: Grippeimpfung Mit Dr. Med. Ingo Wiedenlübbert, Facharzt für Allgemeinmedizin und Naturheilverfahren Winterzeit - Grippezeit. Viren und Bakterien lauern überall, schnell hat man sich angesteckt. Wie schützt man sich am besten und voran erkenne ich, ob es ein grippaler Infekt oder die "echte Grippe - Influenza" ist? Dr. Ingo Wiedenlübbert, Allgemeinmediziner und Arzt für Naturheilverfahren aus Baden-Baden beantwortet heute alle Fragen zum Thema Grippe und Grippeschutzimpfung. Die Tel.Nr. um Fragen zu stellen lautet: 0180-229-1545 (6 Cent pro Anruf aus dem dt. Festnetz, mobil evtl. abweichende Kosten) Mi. 17:28 Uhr Staunen im Südwesten: Changemakerin Jetzt ist gerade Tomatenernte-Zeit in den heimischen Gärten. Heike Boomgaarden hat Besuch von zwei Damen aus Kenia bekommen, die das und die europäische Sortenvielfalt sehen wollen. Denn in ihrer Heimat gibt es nur sehr selten Tomaten, dabei sind Anbau und Vermehrung ganz einfach. Die drei machen sich auf zu Melanie Grabner, einer leidenschaftlichen Tomatenzüchterin aus Böhl-Igelheim. Abenteuer Haushalt Der Haushalts-Tipp: Schuhe reinigen, pflegen, imprägnieren Mit Martina Schäfer, Hauswirtschaftliche Fachberaterin aus Ostrach Schuhe sind heutzutage eines der wichtigsten Kleidungsmerkmale. Zur richtigen Schuhpflege gehören vor allem die richtigen Pflegemittel. Denn eine gute Pflege verlängert die Lebensdauer der Schuhe und ist kostengünstiger als ein Neukauf. Die 2. Chance beim Kaffee-oder-Tee Quiz! Die Telefonnummer, um mitzumachen, lautet: 0180 229 2000 (6 Cent pro Anruf aus dem dt. Festnetz, mobil evtl. abweichende Kosten) Daheim im Südwesten - damals und heute Käufliche Liebe bei Tieren Mit Mario Ludwig, Diplombiologe Sex gegen Bezahlung ist keine exklusiv menschliche Schwäche. Im Tierreich sind Sitte und Anstand mindestens genauso gefährdet wie im Frankfurter Bahnhofsviertel. Das angeblich älteste Gewerbe der Welt ist im Tierreich nämlich durchaus verbreitet. Bei welchen Tierarten es ein "Rotlichtmilieu" bzw. "Käufliche Liebe" gibt, und mit was unsere tierische Verwandtschaft die sexuellen Dienstleistungen im Einzelfall bezahlt, davon erzählt in gewohnt humorvoller Weise Biologe Dr. Mario Ludwig unterhalten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Jens Hübschen Gäste: Gäste: Dr. Med. Ingo Wiedenlübbert (Facharzt für Allgemeinmedizin und Naturheilverfahren), Martina Schäfer (Hauswirtschaftliche Fachberaterin aus Ostrach), Mario Ludwig (Diplombiologe) Originaltitel: Kaffee oder Tee