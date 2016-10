SWR 07:15 bis 07:30 Bildungsprogramm Risiko-Regionen Das Leben in Vulkannähe D 2009 Stereo 16:9 Merken Der Vesuv bei Neapel ist einer der gefährlichsten Vulkane der Welt. Seit seinem letzten verheerenden Ausbruch im März 1944 schlummert der explosive Berg, aber die Ruhe täuscht. Etwa sechs Kilometer tief unter dem Krater schwillt eine glühende Magmakammer beständig an. Wissenschaftler rechnen schon bald mit einer neuen, gewaltigen Eruption. Das Explosionsrisiko bedroht über eine Million Menschen, die in unmittelbarer Nähe des Vulkans siedeln. Heute registriert das Osservatorio Vesuviano jede Regung des Vulkans. Die präzisen seismischen Messungen erleichtern die Vorhersage eines möglichen Ausbruchs. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Risiko-Regionen

