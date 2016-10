kabel eins 05:15 bis 06:00 Krimiserie Without a Trace - Spurlos verschwunden Von einem anderen Stern USA 2004 16:9 HDTV Merken Der Röntgentechniker Teddy begeistert sich für Raumschiffe und Aliens. Als er eines Tages spurlos verschwindet, bestätigen seine Freunde, dass Teddy unter einer Art Verfolgungswahn leidet. Er ist überzeugt, dass Außerirdische ihn bestrafen wollen. Jack entdeckt ein furchtbares Geheimnis In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Anthony LaPaglia (Jack Malone) Marianne Jean-Baptiste (Vivian Johnson) Poppy Montgomery (Danny Taylor) Eric Close (Samantha Spade) David Eigenberg (Teddy Cota) Margaret Easley (Sonya Tramille) Enrique Murciano (Danny Taylor) Originaltitel: Without a Trace Regie: Craig Zisk Drehbuch: Greg Walker Kamera: David Boyd Musik: Peter Manning Robinson Altersempfehlung: ab 12

