kabel eins 16:55 bis 17:55 Magazin Abenteuer Leben täglich Das Geheimnis der besten Smaragde D 2016 16:9 HDTV In Kolumbien werden die wertvollsten, schönsten und meisten Smaragde der Welt geborgen. Mehr als die Hälfte weltweit kommt aus dem südamerikanischen Land. Doch was macht die grünen Steine so einzigartig? Unsere Reporterin Sabrina Grajales wagt sich in die kolumbianischen Anden, tief in die Edelsteinminen. Dort erlebt sie nicht nur Smaragdsucher und Sprengungen sondern trifft auch dubiose Gestalten, die sich die teuren Steine auf illegale Weise zu Eigen machen. Moderation: Johannes Zenglein Originaltitel: Abenteuer Leben täglich