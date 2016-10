kabel eins 15:00 bis 15:50 Krimiserie The Mentalist Verbrecher oder Heilige USA 2008 2016-10-06 09:40 16:9 Merken In einem Universitätsbetrieb verendet der Forscher Alex an einer Vergiftung. Sophie, Therapeutin und Liebhaberin von Alex, wird schnell verdächtigt. Doch Patrick entdeckt, dass das Vorführprojekt eine Täuschung ist. Durch die Aufdeckung des Mordes ist die Karriere von Sophie gefährdet. Mithilfe einer Intrige versucht Patrick, den Fall zu lösen In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Simon Baker (Patrick Jane) Robin Tunney (Teresa Lisbon) Tim Kang (Kimball Cho) Owain Yeoman (Wayne Rigsby) Amanda Righetti (Grace Van Pelt) John Aylward (Professor Stutzer) Mark D. Espinoza (Ed MacVicar) Originaltitel: The Mentalist Regie: Paris Barclay Drehbuch: Eoghan Mahony Kamera: Geary McLeod Musik: Blake Neely Altersempfehlung: ab 12