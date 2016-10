kabel eins 13:15 bis 14:05 Krimiserie Cold Case - Kein Opfer ist je vergessen Jurisprudenz USA 2009 2016-10-06 07:55 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Lily Rush und ihr Team versuchen, einen Fall aus dem Jahr 2004 aufzuklären. Anscheinend ist der vermeintliche Unfalltod eines Jugendlichen in einem Erziehungsheim ein Mord gewesen. Doch die Ermittlungen erweisen sich als gar nicht so einfach, da sie sich mit dem amerikanischen Jugendstrafrecht auseinandersetzen müssen sowie mit der Profitgier privater Justizvollzugsanstalten In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kathryn Morris (Det. Lilly Rush) Danny Pino (Det. Scott Valens) John Finn (Lt. John Stillman) Jeremy Ratchford (Det. Nick Vera) Thom Barry (Det. Will Jeffries) Bobby Cannavale (Eddie Saccardo) Steven Culp (Evan Price) Originaltitel: Cold Case Regie: Holly Dale Drehbuch: Christopher Silber Kamera: Donald E. Thorin jr. Musik: Michael A. Levine Altersempfehlung: ab 12