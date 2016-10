kabel eins 08:50 bis 09:40 Krimiserie Navy CIS Missionare USA 2011 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Lieutenant Larabee stürzt in einem Park vom Himmel. Doch der Aufprall ist nicht allein für seinen Tod verantwortlich, denn er hat auch Schuss- und Stichwunden. Für die Ermittlungen müssen Gibbs und sein Team herausfinden, was Larabee vor seinem Absturz gemacht hat - und so müssen sie nach Kolumbien reisen und sich auf die Suche nach einer Navy-Seelsorgerin machen In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mark Harmon (Leroy Jethro Gibbs) Michael Weatherly (Anthony "Tony" DiNozzo) David McCallum (Dr. Donald "Ducky" Mallard) Pauley Perrette (Abby Sciuto) Cote De Pablo (Ziva David) Sarah Hudson (Theresa Wade) Karina Lombard (Monique Lisson) Originaltitel: NCIS: Naval Criminal Investigative Service Regie: Arvin Brown Drehbuch: Allison Abner Kamera: William G. Webb Musik: Brian Kirk Altersempfehlung: ab 6