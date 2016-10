Hessen 23:45 bis 01:05 Drama American Buffalo - Das Glück liegt auf der Hand GB, USA 1996 Nach dem Theaterstück von David Mamet Untertitel 20 40 60 80 100 Merken (American Buffalo) Der gutmütige, aber erfolglose New Yorker Trödler Don ärgert sich darüber, dass er eine kostbare Fünf-Cent-Münze unter Wert verkauft hat. Erbost will er sich das Stück durch einen Einbruch zurückholen. Als Komplize engagiert er seinen schwarzen Laufburschen Bob, um den er sich väterlich kümmert. Doch Don ist so aufgeregt über den vermeintlichen Betrug des Münzkäufers, dass er auch seinen Pokerfreund Teach in den Plan einweiht. Der agile Kleinganove wittert ein kriminelles Geschäft. Er will Bob ausbooten und selbst an dem Coup teilnehmen. Geschickt macht Teach sich Dons Minderwertigkeitskomplex zu Nutze. Seine giftigen Anspielungen wecken rasch Dons Misstrauen gegenüber Bob und seinem Partner Fletcher, der als dritter Mann bei dem Einbruch dabei sein sollte. Don gerät durch Teachs furiose Beschwörungen über Erfolg und Egoismus in ein Wechselbad der Gefühle. Sein besserwisserisches Getue macht ihn wütend, aber zugleich hat er auch Respekt für Teachs selbstbewusste Art. Als Dons Komplize Fletcher nicht zum vereinbarten Zeitpunkt erscheint, aber dafür unerwartet Bob auftaucht, eskaliert die angespannte Situation. Teach verprügelt den Jungen und zückt plötzlich eine Pistole. Da ahnt Don, dass er sich fast zu einer fatalen Entscheidung hätte hinreißen lassen. - Dustin Hoffman und Dennis Franz brillieren als zwei haltlose Verlierer mit hohen Idealen in der spannungsgeladenen Adaption von David Mamets Bühnenstück. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Dustin Hoffman (Walt Teacher "Teach") Dennis Franz (Don Dubrow "Donny") Sean Nelson (Bob "Bobby") Originaltitel: American Buffalo Regie: Michael Corrente Drehbuch: David Mamet Kamera: Richard Crudo Musik: Thomas Newman Altersempfehlung: ab 12