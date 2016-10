Hessen 21:00 bis 21:45 Magazin Alles Wissen Das Wissensmagazin Täuschung / Zusatz-Vitamine in Lebensmitteln / Irreführung durch den Energieausweis / Geisterillusionen / Forensik - dem Haar auf der Spur / Fragwürdige Ernährungsrichtlinien der DGE / Lebensmitteltäuschung früher D 2016 2016-10-05 02:35 HDTV Live TV Merken Weniger Geld für Energie ausgeben, das wünscht sich jetzt am Anfang der Heizperiode jeder. Klarheit über den Energiebedarf einer Wohnung oder eines Hauses sollte eigentlich der Energieausweis bringen. Doch in der Praxis erweist sich das Dokument häufig als Flop. Denn die berechneten Werte können teils erheblich vom realen Verbrauch abweichen. Eine Irreführung mit System? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Thomas Ranft Originaltitel: Alles Wissen