Hessen 13:05 bis 14:30 Komödie Herz oder Knete D 2002 Untertitel Live TV 20 40 60 80 100 Merken Die gestandene Kleinunternehmerin Adele Weiß reinigt mit ihrer Putzkolonne unter anderem die Büros und die Fabrikräume des Modefabrikanten Carl Morus. Mehr als einmal hat Adele dabei mit Carls unwirschem Charakter Bekanntschaft gemacht, der ihre Putzfrauen immer wieder verdächtigt, sie würden Modellkleider mitgehen lassen. Als Adeles schöne Tochter Linda die Mutter mit Heiratsplänen überrascht, ist Adele nicht begeistert: Lindas Auserwählter ist ausgerechnet Carl Morus' verzogener Sprössling Dieter, "von Beruf Sohn". Morus Senior, im Standesdünkel gefangen, ist seinerseits entsetzt, dass sein Sohn die Tochter einer Putzfrau heiraten will. Bei einem gründlich missglückten Abendessen lernt Carl die Frau, die täglich seine Büros reinigt, plötzlich von einer anderen Seite kennen: Sie hat ihren Stolz, und sie bietet Carls tyrannischem Wesen Paroli wie sonst keine. Carls Interesse an dieser energischen Frau ist geweckt. Auch Adele entdeckt unter Carls rauer Schale verborgene Qualitäten. Während die jungen Leute hinsichtlich ihrer Heiratspläne immer unsicherer werden, kommen die Eltern sich überraschend nahe. Als Carl aber zufällig entdeckt, dass Adele und ihre Putzkolonne offenbar doch verantwortlich sind für das permanente Verschwinden wertvoller Waren aus seiner Fabrik, bricht für ihn eine Welt zusammen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Gudrun Landgrebe (Adele Weiß) Günther Maria Halmer (Carl Morus) Marie Zielcke (Linda Weiß) Ingo Naujoks (Christian Morus) Julian Weigend (Dieter Morus) Minh-Khai Phan-Thi (Ananda Singh) Claudia Mehnert (Maria) Originaltitel: Herz oder Knete Regie: Michael Rowitz Drehbuch: Daniel Maximilian, Thomas Pauli Kamera: Dietmar Koelzer Musik: Kay Skerra, Gabriela Carasusán