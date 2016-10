Hessen 10:50 bis 11:25 Dokumentation Wo war eigentlich die Mauer? Zwischen Erinnern und Vergessen D 2002 Merken Als wenn es ein Leben vor dem Mauerfall nicht gegeben hätte: Selbst alteingesessene Berliner wissen nicht mehr, wo die Mauer war. Nach ihrer Erstürmung im Herbst 1989 erinnert man sich nur noch an das Ereignis des Falls, aber nicht an den Verlauf des trennenden Bauwerks. 1989 wollte man sich nicht mehr daran erinnern lassen, dass die Mauer über hundert Menschen aus Ost-Berlin und dem Osten Deutschlands das Leben gekostet hatte. So schnell wie möglich wurde sie abgerissen. Heute ist von ihr fast nichts mehr zu sehen. Gut gemeinte Versuche, Reste zu erhalten, Abschnitte nachzubauen oder wenigstens den Verlauf dort zu markieren, wo es noch ging, können die Erinnerung nicht halten. Was für viele zu schmerzlich in der Erinnerung war, ist heute ein Verlust an Gedächtnis und Geschichte. Das gilt nicht nur für Touristen, die wissen wollen, wo und wie die Mauer war, sondern auch für die Berliner selbst. Die Reportage zeigt, welche Nachbarschaften die Mauer getrennt hat und wie diese immer noch nicht zusammengewachsen sind. Die Wunde, die die Mauer der Stadt Berlin und ihren Menschen zugefügt hat, ist immer noch nicht verheilt. In Google-Kalender eintragen Gäste: Gäste: Gerhard Horstmeier (SFB-Korrespondent) Originaltitel: Wo war eigentlich die Mauer? Regie: Gerhard Horstmeier