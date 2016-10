Hessen 05:10 bis 05:25 Trickserie Garfield Das Wetter spielt verrückt (2) F, USA 2009 Live TV Merken Jon, Garfield und Odie erfahren, dass der seltsame Mann in dem Haus im Wald Hiriam Pressure heißt und tatsächlich das Wetter dirigiert. Allerdings ist es damit jetzt vorbei, denn Pressures Betrieb ist von dem skrupellosen Mr. Allwork übernommen worden. Dessen Techniker steuern das Wetter nun so, dass Mr. Allwork möglichst viele seiner Produkte verkaufen kann. Garfield und Odie dringen in seinen Firmensitz ein, um dem Unhold das Handwerk zu legen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Garfield Show