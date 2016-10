Kabel1 Doku 20:15 bis 21:05 Dokumentation Fatales Vertrauen - Dem Mörder so nah Albtraum im Nachtclub USA 2014 2016-10-05 23:40 16:9 HDTV Merken Auf die 21-jährige Jennifer Burns, ihre Freundin Sally Fogle und ihren Boss Clay Griffin wird im Dezember 1989 im Nachtclub, in dem sie arbeiten, geschossen. Jennifer stirbt bald im Krankenhaus, und während die anderen beiden noch um ihr Leben kämpfen, beginnt die Polizei mit den Ermittlungen. Bei dem Überfall wurde eine Menge Geld aus dem Tresor gestohlen, doch der Täter hat so gut wie keine Spuren hinterlassen. Bald gerät ein Ex-Kollege der Opfer unter Verdacht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Unusual Suspects