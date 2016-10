Super RTL 23:00 bis 23:55 Arztserie Dr. House Im Nein liegt die Wahrheit USA 2010 Stereo HDTV Live TV Merken Mitten während der Hochzeitszeremonie bricht der Bräutigam plötzlich zusammen. Zwar kommt er rasch wieder zu Bewusstsein, doch er scheint seine Sprache verloren zu haben und ist deshalb nicht in der Lage, das entscheidende "Ja-Wort" zu geben. Er wird ins Princeton Plainsboro eingeliefert und Houses Zuständigkeitsbereich zugewiesen. Doch der geniale Doc glaubt nicht an eine medizinische Ursache. Gewohnt drastisch beweist er, dass Ted doch sprechen kann. Also wird der Bräutigam wieder entlassen. Doch noch auf dem Krankenhausgelände bricht er erneut zusammen. House ist genervt, als er den Patienten wieder auf seiner Station sieht. Er glaubt immer noch, dass Ted ihnen etwas vorspielt, um sich vor der Hochzeit zu drücken. Doch sein Interesse an diesem Fall ändert sich schlagartig, als plötzlich ein junger Mann an Teds Krankenbett auftaucht, mit dem sein Patient wohl mehr verbindet, als nur gute Freundschaft. Ted streitet zwar vehement ab, schwul zu sein, doch das Team findet heraus, dass Ted und Cotter jahrelang ein Verhältnis hatten. Seine erotischen Vorlieben sind jedoch nicht der Grund für Teds fortwährende Ohnmachtsattacken... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Hugh Laurie (Dr. Gregory House) Lisa Edelstein (Dr. Lisa Cuddy) Robert Sean Leonard (Dr. James Wilson) Omar Epps (Dr. Eric Foreman) Jesse Spencer (Dr. Robert Chase) Olivia Wilde (Dreizehn) Peter Jacobson (Dr. Chris Taub) Originaltitel: House M.D. Regie: Juan José Campanella Drehbuch: David Hoselton Kamera: Gale Tattersall Musik: Jason Derlatka, Jon Ehrlich Altersempfehlung: ab 12