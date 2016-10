Super RTL 22:05 bis 23:00 Arztserie Dr. House Offene Ehe USA 2010 Stereo HDTV Merken Julia und Tom führen das, was man eine offene Ehe nennt und sind damit augenscheinlich sehr glücklich. Doch während eines Seitensprungs bricht Julia plötzlich zusammen. Im Princeton Plainsboro steht man vor einem Rätsel, denn keiner der vorgenommen Tests gibt einen Hinweis auf die zugrundeliegende Krankheit. Als Taub von dem Abkommen der Eheleute erfährt, nämlich dass beide ihren außerehelichen Sexwünschen nachgehen dürfen, ist er fasziniert und unterbreitet seiner Frau einen ähnlichen Vorschlag. Unterdessen wird der Zustand der Patientin lebensbedrohlich und noch immer hat das Team keine Ahnung, an welcher tödlichen Erkrankung Julia leidet. Houses Genialität ist gefordert, soll die Frau gerettet werden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Hugh Laurie (Dr. Gregory House) Lisa Edelstein (Dr. Lisa Cuddy) Robert Sean Leonard (Dr. James Wilson) Omar Epps (Dr. Eric Foreman) Jesse Spencer (Dr. Robert Chase) Olivia Wilde (Dreizehn) Peter Jacobson (Dr. Chris Taub) Originaltitel: House M.D. Regie: Greg Yaitanes Drehbuch: Sara Hess, Liz Friedman Kamera: Gale Tattersall Musik: Jason Derlatka, Jon Ehrlich Altersempfehlung: ab 16