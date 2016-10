Super RTL 21:10 bis 22:05 Arztserie Dr. House In Not ist dieser Rittersmann USA 2010 Stereo HDTV Live TV Merken Während eines altertümlichen Ritterkampfes fällt einer der Ritter ohne jegliche Berührung des Gegners zu Boden. Als er ins Princeton Plainsboro eingeliefert wird, hat niemand eine Idee, was "Sir William" fehlen könnte. Sämtliche Tests führen zu keinem Befund. Deshalb schickt House Foreman und Dreizehn in das Lager der sogenannten 'Ritter'. Aber auch diese Suche endet ergebnislos. House glaubt an eine umweltbedingte Vergiftung, was Foreman und Dreizehn durch mehrere Proben widerlegen. In der Wohnung des Patienten finden sie schließlich eine geheime Kammer, in der alle möglichen Hexen-Utensilien vorhanden sind, aber auch das führt zu nichts. In Begleitung von Dreizehn geht House erneut in das Lager der Ritter. Dort findet er in der Apotheke eine giftige Wurzel und sofort glauben alle, dass der König Sir William vergiftet hat, weil er in ihm einen Konkurrenten um seine Verlobte sah, aber auch das ist eine falsche Spur... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Hugh Laurie (Dr. Gregory House) Lisa Edelstein (Dr. Lisa Cuddy) Robert Sean Leonard (Dr. James Wilson) Omar Epps (Dr. Eric Foreman) Jesse Spencer (Dr. Robert Chase) Olivia Wilde (Dreizehn) Peter Jacobson (Dr. Chris Taub) Originaltitel: House M.D. Regie: Juan José Campanella Drehbuch: David Shore, John C. Kelley Kamera: Gale Tattersall Musik: Jason Derlatka, Jon Ehrlich Altersempfehlung: ab 12