Super RTL 20:15 bis 21:10 Arztserie Dr. House Mit gefangen, mit gehangen USA 2010 Stereo HDTV Merken Das Princeton Plainsboro befindet sich im sogenannten 'Lockdown'-Modus, nachdem ein Baby spurlos verschwunden ist, d.h. niemand darf das Krankenhaus verlassen, niemand darf es betreten. House lässt sich als einziger nicht von der hektischen Suche anstecken und verbringt die Zeit bei einem Sterbenden. House, der bekannt dafür ist, sich nicht immer an die Regeln zu halten, stellt dem Todkranken in Aussicht, dessen Morphingabe so zu erhöhen, dass der Schwerkranke in einen Dämmerschlaf fällt und vor seinem Tod keine Schmerzen mehr ertragen muss. Eine verlockende Aussicht, doch der Patient lehnt ab, weil er immer noch die Hoffnung hat, dass seine Tochter anruft, mit der er offensichtlich noch ein letztes klärendes Gespräch führen will. Doch der Anruf, auf den er so sehnsüchtig wartet, erfolgt nicht. Taub ist unterdessen im Archiv auf unverschlossene Personalakten gestoßen. Als Foreman dazukommt, beschließen beide, die Akte ihrer Chefs zu lesen. Dreizehn und Wilson verbringen die Wartezeit in der Kantine und spielen 'Wahrheit oder Pflicht', doch einer der beiden nimmt es mit der Wahrheit nicht ganz so genau. Cameron erscheint wieder auf der Bildfläche und legt Chase die unterschriftsreifen Scheidungspapiere vor. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Hugh Laurie (Dr. Gregory House) Jennifer Morrison (Dr. Allison Cameron) Lisa Edelstein (Dr. Lisa Cuddy) Robert Sean Leonard (Dr. James Wilson) Omar Epps (Dr. Eric Foreman) Jesse Spencer (Dr. Robert Chase) Olivia Wilde (Dr. Remy "13" Hadley) Originaltitel: House M.D. Regie: Hugh Laurie Drehbuch: Eli Attie, Russel Friend, Garrett Lerner, Peter Blake Kamera: Gale Tattersall Musik: Jason Derlatka, Jon Ehrlich Altersempfehlung: ab 12