Super RTL 19:15 bis 19:45 Trickserie Alvinnn!!! und die Chipmunks Seelenverwandte / Die Vater-Wette USA 2015 2016-10-12 13:55 Stereo HDTV 1. Geschichte: Simon macht einen Persönlichkeitstest, um zu erfahren, wer seine Seelenverwandte ist. Während des Tests wird er allerdings von Alvin gestört, der ebenfalls den Test machen möchte. Über das Ergebnis ist Alvin allerdings wenig erfreut, Brittany soll seine Seelenverwandte sein... 2. Geschichte: Da Dave aufgrund einer Grippe ans Bett gefesselt ist, versucht Alvin seinen Job zu übernehmen. Er muss allerdings schnell feststellen, dass die Aufgaben eines Vaters ziemlich schwer zu bewältigen sind. Originaltitel: Alvinnn!!! And the Chipmunks Altersempfehlung: ab 6