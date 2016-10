Super RTL 17:15 bis 17:45 Trickserie Ninjago - Wettkampf der Elemente Folge: 41 Das letzte Element USA, DK, CDN, SIN 2014 2016-10-12 13:25 Stereo HDTV Live TV Merken Nachdem es Chen gelungen ist, die Kräfte der einzelnen Teilnehmer zu stehlen, fehlen ihm nur noch Lloyds Kräfte, um den Zauberspruch zu vollenden. Chen sieht sich bereits am Ziel seiner Träume, denn seiner Ansicht nach dürfte es nicht allzu schwer sein, L In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: NinjaGo: Rise of the Snakes Altersempfehlung: ab 6