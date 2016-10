Super RTL 11:00 bis 11:25 Trickserie Camp Sumpfgrund Der Zahntroll / Die Zombienenkönigin CDN 2014 Stereo HDTV Live TV Merken 1. Geschichte: Eines Nachts kommt der Zahn-Troll, um sich Kurts Wackelzahn zu holen. Weil der aber noch nicht rauskommen will, schnappt der Troll sich kurzerhand den Zahn samt Kurt und entführt ihn. Greta und Scotty haben viel zu tun, um außer ihrem Freund auch ihre Zähne zu retten. 2. Geschichte: Versehentlich wird die DNS von Greta und der Bienenkönigin miteinander vermischt. Greta verwandelt sich in eine riesige Bienenkönigin und will alle Bewohner von Camp Sumpfgrund zu ihren Drohnen machen. Aber natürlich hat Scotty wieder einen Plan... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Camp Lakebottom Altersempfehlung: ab 6