Super RTL 07:15 bis 07:30 Trickserie Bob der Baumeister Bob muss hoch hinaus GB 2014 Stereo HDTV Wieder da Live TV Merken Bob und sein Team haben das Stahlgerüst für ein ein neues Hochhaus in der Stadt fertiggestellt. Jetzt muss nur noch der Fahrstuhl eingebaut werden. Die Zeit drängt, denn Bürgermeisterin Betti Baugroß will unbedingt ein Titelfoto von sich auf dem Dach des neuen Gebäudes machen lassen. Unglücklicherweise verzögert sich der Einbau des Fahrstuhls, weil Baggi sich mit einem Trick per Lastenaufzug von Mini hochfahren lässt. Kann Bob doch noch für die rechtzeitige Fertigstellung sorgen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Bob the Builder Regie: Stuart Evans Drehbuch: Laura Beaumont, Paul Larson, James Mason Musik: David Schweitzer

