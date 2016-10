TLC 03:00 bis 03:45 Dokumentation Dein schlimmster Albtraum Home Sweet Home D 2016 Merken In einem Vorort von Chicago wohnt Pastor Ivon Harris mit Gattin Nancy und Tochter Sarah. Die junge Frau lebt noch bei ihren Eltern und hat sich gerade ihren beruflichen Traum erfüllt: Sie hat ihre erste Stelle als Lehrerin angetreten und ist bei Kollegen wie Vorgesetzen sehr beliebt. Alles läuft nach Plan, bis Sarah eines Tages ahnungslos nach Hause kommt und dort einen Bekannten antrifft. Russell nimmt sie gefangen, fesselt Sarah und droht, sie umzubringen, wenn sie schreit. Dann verlangt er Geld, doch Familie Harris hat nichts im Haus. Da ihm Sarah weder Bares, noch Wertgegenstände aushändigen kann, wird die Situation mehr als brenzlig. In Google-Kalender eintragen Moderation: Axel Milberg Originaltitel: Your Worst Nightmare