TLC 01:10 bis 01:30 Krimiserie Redrum - Am Anfang war der Mord Tödlicher Ruf der Wildnis USA 2014 Merken Chris Vaughn, seine Frau Kim und ihre drei kleinen Kinder sind eine echte Bilderbuchfamilie und kürzlich in eine ländliche Gegend nahe Chicago gezogen. Eines sonnigen Morgens brechen die fünf zu einem Familienausflug auf, der ein katastrophales Ende nimmt: Kim Vaughn wird durch einen Kopfschuss getötet, die Kinder sterben durch mehrere Schüsse, Chris Vaughn wird verletzt ins Krankenhaus eingeliefert. Als Chris wieder vernehmungsfähig ist, erzählt er den Ermittlern eine ungeheuerliche Geschichte, in der seine Ehefrau die mörderische Hauptrolle spielt. Doch war die liebevolle Mutter zu dieser grauenhaften Tat wirklich fähig? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: D.C. Goode (Narrator) Sophia Greene (Young Angela) Benjamin Jones (Young Dad) Originaltitel: Redrum Regie: Leland Krane Musik: David Vanacore

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 269 Min. Sport Quiz

Quiz

Sport1 00:15 bis 02:00

Seit 74 Min. Meine Schwestern

Drama

Das Erste 00:20 bis 01:53

Seit 69 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:25 bis 05:00

Seit 64 Min.