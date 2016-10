TLC 20:15 bis 21:10 Dokusoap Long Island Medium Theresas Strassenfest USA 2015 Merken Theresa und Gatte Larry haben ihre Kinder Victoria und Junior zu Gast und sind seit langer Zeit wieder als Familie komplett. Zur Feier des seltenen Moments möchten Theresa und ihr Sohn ein Straßenfest ausrichten - so wie sie es früher gemacht hatten: Die Straße wurde gesperrt, ein Buffet aufgebaut und Spiele organisiert. Ehemann Larry erinnert sich aber vor allem an die Müllberge, die er wegschaffen musste, und will sich ausklinken. Nach der großen Sommerparty steht dann eine Riesen-Benefizaktion für "Safe 4 Kids" bevor, zu der das Medium geladen wurde. Bei ihren ersten Sitzungen saßen sechs Leute herum, nun sind es 500. Kein Wunder, dass Theresa nervös ist. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Long Island Medium