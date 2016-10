TLC 15:05 bis 15:30 Dokusoap Style Surprise Lori USA 2015 Merken Lori Lenzi aus New Jersey hat ihren ganz eigenen Stil: extra tiefer Ausschnitt, riesige Ohrringe und Metall-Stacheln, die Bustier oder Schuhe zieren. Die 35-Jährige liebt diesen Look, doch ihre zwölfjährige Tochter Eliana schämt sich oft in Grund und Boden. Und auch Lori weiß, dass sie mit ihrem Aussehen nicht immer ein Vorbild ist. Doch nach der High School hatte sie als R'n'B-Sängerin einen Plattenvertrag und ihren Klamottenstil bewusst ausgewählt. Heute arbeitet Lori als Lehrerin und möchte einmal Direktorin werden, wird von den Kollegen aber nicht ernst genommen. Beauty-Beraterin Stacy London zeigt Lori, was sie mit einem Umstyling aus sich machen kann. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Stacy London (Herself - Host) Originaltitel: Love, Lust or Run