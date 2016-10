TLC 13:15 bis 13:45 Dokusoap Couponing Extrem Michelle / Kelly USA 2011 Merken Kelly aus Kalifornien muss der ganzen Familie unter die Arme greifen, weil ihre Tochter, ihr kranker Vater und ihr körperbehinderter Bruder finanzielle Unterstützung benötigen. Mit einem schmalen Budget von nur 50 Dollar im Monat - und jeder Menge Coupons - kann sie alle mit Lebensmitteln versorgen. Michelle aus North Carolina sieht sich selbst als Coupon-Queen und zahlt nie den vollen Preis. Sobald sie Gutscheine in die Finger bekommt, zieht die Mutter von zwei Kindern in die Supermärkte und räumt dort die Regale leer. Doch ihre Teeny-Tochter kann diese Leidenschaft nicht teilen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Extreme Couponing