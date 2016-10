TLC 11:00 bis 11:25 Dokusoap Baggage Battles - Die Koffer-Jäger Schlagzeugintrigen USA 2014 Merken "Koffer-Jäger" Laurence Martin und seine Frau Sally haben in Nashvillle, Tennessee, eine Snare Drum mit der Originalunterschrift von Pete Best ersteigert, dem ersten Schlagzeuger der Beatles. Dieses Highlight könnte den Schnäppchenjägern einen hübschen Profit einbringen. Deshalb lassen sie es unmittelbar nach der Auktion von einem Experten schätzen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Baggage Battles