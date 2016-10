TLC 07:00 bis 07:45 Dokusoap Perfect Look - Du bist dreimalig schön! Schwarz ist keine Farbe D 2014 Merken Cathrin Loretta ist die erste Kandidatin, deren Look ein Make-over bekommt. Da sie meistens Schwarz mit Schwarz kombiniert, sucht man in ihrem Kleiderschrank vergeblich nach Farbe. Und auch ein femininerer Stil würde ihr gefallen. Eine spannende Aufgabe für Designer Marcel Ostertag, Tattoo-Model Victoria van Violence und Stylistin Petra Seibold. Die Fashion-Experten haben völlig unterschiedliche Ideen im Kopf, und so findet sich Cathrin Loretta zum ersten Mal in Jeans cool, trägt ein enges Kleid und bekommt dann noch einen wilden Farbmustermix verpasst. Für welches Outfit wird sie sich entscheiden? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Perfect Look - Du bist dreimalig schön!

