SAT.1 Emotions 10:55 bis 12:30 Komödie Erdbeereis mit Liebe D 2007 2016-10-08 10:25 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Damit hatte Lissy auch in ihren kühnsten Träumen nicht gerechnet: Die Hamburger Top-Unternehmensberaterin steht kurz vor dem nächsten Karrieresprung, als sie erfährt, dass sie die Hälfte einer italienischen Eisdiele geerbt hat. Kurzerhand macht sie sich auf den Weg nach Italien, um sich vor Ort mal ein Bild zu machen. In Bella Italia trifft sie auf den smarten Fabio, seinen Clan und eine ziemlich marode Eisdiele. Schnell entwickeln die Dinge eine ganz eigene Dynamik ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Annette Frier (Elisa 'Lissy' Leonhardt) Gunther Gillian (Nicola Medini) Heinz Marecek (Claudio Versetti) Albert Kitzl (Eduardo Pirelli) Norman Hacker (Hennings) Rüdiger Kuhlbrodt (Lancaster) Pasquale Aleardi (Fabio) Originaltitel: Erdbeereis mit Liebe Regie: Oliver Dommenget Drehbuch: Nicholas Hause Kamera: Erich Krenek Musik: Matthias Raue