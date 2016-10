SAT.1 Emotions 00:20 bis 01:50 Krimi Der Bulle von Tölz: Tod eines Priesters D 1999 2016-10-08 13:45 20 40 60 80 100 Merken Um der Abschiebung zu entgehen, hat sich eine Asylbewerber-Familie in der Kirche verschanzt. Das ganze Dorf unterstützt sie. Doch dann versetzt die Nachricht über die Stürmung der Kirche alle in Alarmbereitschaft, vor allem, als sich der Pfarrer weigert, die Familie an einen anderen Ort zu bringen. Am nächsten Tag findet die Haushälterin Lucia in der Kirche den toten Pfarrer ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ottfried Fischer (Benno) Ruth Drexel (Resi) Katerina Jacob (Sabrina Lorenz) Udo Thomer (Pfeiffer) Diana Körner (Staatsanwältin Dr. Zirner) Anica Dobra (Maria Burgicz) Stefan Puntigam (Johannes) Originaltitel: Der Bulle von Tölz Regie: Walter Bannert Drehbuch: Walter Bannert, Regina Gmeiner Kamera: Hanus Polak Musik: Kristian Schultze Altersempfehlung: ab 6

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 269 Min. Sport Quiz

Quiz

Sport1 00:15 bis 02:00

Seit 74 Min. Meine Schwestern

Drama

Das Erste 00:20 bis 01:53

Seit 69 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:25 bis 05:00

Seit 64 Min.