SAT.1 Emotions 21:45 bis 23:35 Historienfilm Die Säulen der Erde (1) D, CDN 2010 Nach dem Roman von Ken Follett 2016-10-05 01:50 16:9 HDTV England in den Dreißigerjahren des 12. Jahrhunderts: Als König Heinrich I. ohne männlichen Erben stirbt, steuert das Land auf einen erbarmungslosen Erbfolgekrieg zu. Zu dieser Zeit besucht der Priester Philip die Priorei Kingsbridge. Dort findet er den alten Prior des heruntergekommenen Klosters im Sterben liegend. Nach dessen Tod wird Philip überraschend von den Mönchen zum Nachfolger gewählt. Schauspieler: Ian McShane (Waleran Bigod) Rufus Sewell (Tom Builder) Matthew Macfadyen (Philip) Donald Sutherland (Bartholomäus von Shiring) Eddie Redmayne (Jack) Hayley Atwell (Aliena) Natalia Wörner (Ellen) Originaltitel: The Pillars of the Earth (1) Regie: Sergio Mimica-Gezzan Drehbuch: John Pielmeier Kamera: Attila Szalay Musik: Trevor Morris Altersempfehlung: ab 12