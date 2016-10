SAT.1 Emotions 17:10 bis 17:35 Telenovela Anna und die Liebe Folge: 762 D 2011 16:9 Merken Anna kann sich nicht einfach von Tom verabschieden. Doch sie hat keine andere Wahl - und auf dem Weg zum Flughafen macht sie eine überraschende Entdeckung ... Auch Tom ist mit der Situation überfordert. Es fällt ihm zwar schwer, aber dennoch will Tom sein früheres Leben mit Fanni zurück - und so plant er einen ersten gemeinsamen Auftritt bei einer Wohltätigkeitsveranstaltung ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jeanette Biedermann (Anna Broda) Patrick Kalupa (Tom Lanford) Lilli Hollunder (Jasmin Al Sharif) Jil Funke (Lily Rüssmann) Bernhard Bozian (Jojo Maschke) Eveline Suter (Fanni) Jacob Weigert (Enrique) Originaltitel: Anna und die Liebe Regie: Winfried Bonengel Drehbuch: Liane Purol Kamera: Florian Licht Musik: Reinhold Hoffmann