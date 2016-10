SAT.1 Emotions 09:20 bis 09:45 Telenovela Verliebt in Berlin Folge: 18 D 2005 16:9 Merken David hatte keine Zeit, sich auf seinen Vortrag vorzubereiten, weshalb er kurzer Hand ankündigt, dass seine Assistentin Lisa Plenske den Vortrag für ihn halten wird. Lisa macht zu Richards großer Freude zunächst keine gute Figur bei der Präsentation, dann aber findet sie dank Friedrich zu ihrer Form. Nach langem Hin und Her entscheidet der Vorstand, David zumindest die Chance zu geben ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Alexandra Neldel (Lisa Plenske) Mathis Künzler (David Seidel) Karim Köster (Richard von Brahmberg) Bianca Hein (Mariella von Brahmberg) Wilhelm Manske (Friedrich Seidel) Olivia Pascal (Laura Seidel) Gabrielle Scharnitzky (Sophie von Brahmberg) Originaltitel: Verliebt in Berlin Regie: Michaela Zschiechow