Animal Planet 07:05 bis 07:50 Dokumentation Die Baumhaus-Profis Das Weihnachts-Domizil USA 2014 Merken Mitten in der Wüste, in der Nähe Jamuls in Kalifornien, lebt eine ganz besondere Familie: Santa und Mrs. Claus. Die Namen lassen es bereits erahnen: Pete trifft in dieser Episode auf Menschen, die 365 Tage im Jahr das Weihnachtsfest zelebrieren. Sein Auftrag lautet daher natürlich auch, ein Winterwunderland im alpinen Stil zu erschaffen, in dem der Zauber von Weihnachten jederzeit wahr wird. So greifen der Architekt und sein Team tief in die Dekorationskiste und bestücken das Baumhaus unter anderem mit Santas Schlitten und einer Elfen-Geheimtür für die zahlreichen Helferlein des Weihnachtsmannes. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Treehouse Masters

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 353 Min. ARD-Morgenmagazin

Magazin

Das Erste 05:30 bis 09:00

Seit 113 Min. ARD-Morgenmagazin

Magazin

ZDF 05:30 bis 09:00

Seit 113 Min. SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 113 Min.