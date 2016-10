MDR 00:35 bis 01:50 Kino unicato Junger Film im MDR Digitale Programme versus Filmemacher D 2016 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken "unicato" widmet sich der Digitalisierung, dem Top-Thema in Politik und Medien. Auch die Filmproduktion, Entwicklung, Kreativität, Strukturen und Abläufe sind von ihr betroffen. Werden künftig digitale Programme statt Autoren und Filmemachern optimierte Drehbücher entwerfen, weiter verarbeiten, in die Kinos bringen und verwalten? "unicato" bespricht das Thema mit Dr. Bernhardt Post, dem Leiter des Landesarchivs Thüringen. Allein im größten von sechs thüringischen Staatsarchiven, dem Thüringischen Hauptstaatsarchiv Weimar, werden ungefähr 30 laufende Regalkilometer Urkunden, Amtsbücher, Akten, Zeichnungen, Karten und Risse sowie elektronische und andere Datenträger aus elf Jahrhunderten deutscher Geschichte verwahrt. Auch da sind die Mitarbeiter schon mehrere Jahr dabei, Akten Fotos und Filme zu digitalisieren. Darüber hinaus werden einige Filmausschnitte aus digitalisiertem Archivmaterial des DFF, bzw. des MDR zu sehen sein. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: unicato

