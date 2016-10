RTS Un 21:15 bis 22:20 Sonstiges Infrarouge Retraite: tous au boulot jusqu'à 67 ans? CH 2016-10-05 01:00 Stereo Untertitel Merken Travailler jusqu'à 67 ans, est-ce inéluctable - La question en tout cas n'est plus taboue. Le Parlement planche en ce moment sur l'avenir de notre système de retraite. Vieillissement de la population, baisses du rendement du deuxième pilier, etc. Face à l'urgence, le Conseil national a adopté un mécanisme qui permettra de relever automatiquement l'âge de la retraite à 67 ans, si l'AVS est dans les chiffres rouges. On évoque l'horizon 2033. Les femmes, quant à elles, devront travailler un an de plus, jusqu'à 65 ans. Le relèvement de l'âge de la retraite est-il inéluctable - Les entreprises sont-elles prêtes à engager des seniors - Et les femmes seront-elles payées autant que les hommes si elles travaillent autant qu'eux - Infrarouge ouvre le débat. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Romaine Morard Gäste: Gäste: Mathias Reynard (conseiller national PS/VS), Benoît Genecand (conseiller national PLR/GE) Originaltitel: Infrarouge