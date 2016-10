RTS Un 15:00 bis 16:50 Sonstiges Les yeux de l'assassin USA 2015 Stereo Merken Méfiez-vous de votre téléphone portable... L'entourage de la superbe Sarah Miller en est témoin : la jeune femme, heureuse, réussit à mener de front un poste à responsabilité dans le marketing et une vie de famille épanouïe. Pourtant, lorsqu'elle commence à recevoir sur son téléphone portable des menaces assorties de photos d'elle via "Flashchat", la vie de Sarah bascule. Incapable de produire des preuves tangibles à la police, puisque les messages s'effacent aussi vite qu'elle les ouvre, Sarah décide de trouver elle-même qui lui en veut à ce point et pourquoi... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: AnnaLynne McCord (Sarah Miller) Mark Ghanime (Kurt Miller) Gracyn Shinyei (Teri Miller) Darla Taylor (Julie Kriegel) Brent Stait (Vincent Strurup) Kyle Cassie (Jackson Carpenter) Michael Kopsa (Chad Solomon) Originaltitel: Killer Photo Regie: Jason Furukawa Drehbuch: Rolfe Kanefsky Musik: Christopher Nickel