Das Erste 00:20 bis 01:53 Drama Meine Schwestern D, F 2013 Stereo Untertitel HDTV 20 40 60 80 100 Merken Linda (Jördis Triebel) wurde mit einem schweren Herzfehler geboren. Als für die Dreißigjährige eine komplizierte Herz-OP ansteht, ahnt sie, dass ihre Zeit zu Ende geht. Ihre Krankheit hat sie ebenso geprägt wie ihre beiden Schwestern, die ältere Katharina (Nina Kunzendorf) und die jüngere Clara (Lisa Hagmeister). Während Katharina versucht, das Leben und ihre Gefühle zu kontrollieren, verdrängt Clara ihre Ängste. Linda hingegen ist durch den stets nahenden Tod zu einer starken, in sich ruhenden Frau geworden. Sie bittet ihre beiden Schwestern, mit ihr ein paar Tage zu verbringen. Die Reise geht von Hamburg nach Tating, einem Ort ihrer Kindheit an der Nordsee, und weiter nach Paris. Gemeinsam tauchen die drei Schwestern in ihre Vergangenheit ein, verbringen gemeinsame Tage voll Vertrautheit. Sie lachen, streiten und vertragen sich wieder, wie es nur Schwestern können. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jördis Triebel (Linda) Nina Kunzendorf (Katharina) Lisa Hagmeister (Clara) Ernst Stötzner (Daniel) Béatrice Dalle (Mildred) Angela Winkler (Leonie) Marc Hosemann (Fabian) Originaltitel: Meine Schwestern Regie: Lars Kraume Drehbuch: Esther Bernstorff Kamera: Jens Harant Musik: Julian Maas, Christoph M. Kaiser Altersempfehlung: ab 12