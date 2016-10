Bewegendes Drama von Lars Kraume. Die 30-Jährige Linda ist von Geburt an herzkrank. Sie ahnt, dass sie die nächste Operation wohl nicht überleben wird. Also bittet sie ihre beiden Schwestern, mit ihr an den Ort zu reisen, an dem sie als Kinder die Ferien verbracht haben. Katharina, die Ältere, übernimmt das Kommando. Nesthäkchen Clara verdrängt den Grund der Reise, während Linda versucht, ihr Leben zu genießen. Die gemeinsame Zeit wird zur Belastungsprobe. – Angenehm unsentimental In Google-Kalender eintragen