Das Erste 15:10 bis 16:00 Telenovela Sturm der Liebe Folge: 2545 D 2016 2016-10-05 15:10 Stereo Untertitel HDTV Neue Folge Alfons ist von den harschen Worten seiner Tochter tief getroffen. Melli tut ihr Verhalten zwar leid, aber sie glaubt, dass sie in Bezug auf André das Richtige tut. Alfons macht André indessen eindringlich klar, dass Melli sich ihm zuliebe strafbar macht - und tatsächlich regt sich in André das schlechte Gewissen. Als er Melli halbherzig darum bittet, auf ihre Falschaussage zu verzichten, fühlt sie sich erst recht dazu angestachelt - Adrian entschuldigt sich wegen der Kuppelei bei Clara, die ihrerseits einräumt, überreagiert zu haben. Beide sind sich einig, dass ihre Freundschaft durch eine solche Lappalie keinen Schaden davontragen soll. Derweil lernen sich Clara und David bei einer gemeinsamen Arbeit besser kennen. Als David sieht, dass Tina sie dabei beobachtet, küsst er die völlig überrumpelte Clara. Michael will Fabien wegen seiner schulischen Probleme ins Gewissen reden. Fabien macht ihm jedoch klar, dass er Musiker werden will - und nichts sonst. Zumindest Natascha ist von Fabiens Talent begeistert. Schauspieler: Jeannine Wacker (Clara Morgenstern) Max Alberti (Adrian Lechner) Dirk Galuba (Werner Saalfeld) Mona Seefried (Charlotte Saalfeld) Sepp Schauer (Alfons Sonnbichler) Antje Hagen (Hildegard Sonnbichler) Dietrich Adam (Friedrich Stahl) Originaltitel: Sturm der Liebe Regie: Carsten Meyer-Grohbrügge, Stefan Jonas Drehbuch: Thomas Kubisch, Günter Overmann