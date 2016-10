Das Erste 13:00 bis 14:00 Magazin ARD-Mittagsmagazin Mit Tagesschau Afghanistan-Konferenz: Frisches Geld, leichtere Abschiebungen? / Flüchtlinge in Jordanien: Bundesregierung will Ausbildung und Jobs finanzieren / Postbote 2.0: Paketroboter im Pilotversuch D 2016 Stereo Untertitel HDTV Live TV Merken Nachrichten aus aller Welt, Neues aus Politik, Wirtschaft, Börse, Sport, Kultur und Service. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Hannelore Fischer Originaltitel: Mittagsmagazin