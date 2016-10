Das Erste 05:00 bis 05:30 Politik Report Mainz Billiglöhner in der Drogerie: Der Vorzeigeunternehmer Rossmann steht erneut in der Kritik / Nur vergesslich oder dement? Für Betroffene haben falsche Alzheimerdiagnosen oft verheerende Folgen / Die EU und die Killermiliz: Die Rolle der berüchtigten sudanesischen Reitermilizen in der Flüchtlingspolitik D 2016 Stereo Untertitel HDTV Live TV Merken Missstände und Fehlentwicklungen - in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft - werden aufgedeckt und Verantwortliche beim Namen genannt, um Debatten anzustoßen und Veränderungen zu bewirken. Dafür werden Themen kritisch, mutig und engagiert recherchiert und schwierige Sachverhalte für jeden verständlich dargestellt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Fritz Frey Originaltitel: Report Mainz