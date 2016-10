NDR 22:00 bis 22:50 Krimiserie Großstadtrevier Satisfaction D 2003 Stereo Untertitel 16:9 Merken Bodo träumt davon, mit Mona in einer gemeinsamen Wohnung zu leben. Durch einen Einbruch in eine Druckerei versucht er, das nötige Kleingeld zu besorgen. Er findet große Stapel frisch gedruckter Tickets für das Stones-Konzert in London. Stolz präsentiert er Mona seine Beute. 200.000 Euro bringen die Karten, wenn sie sie in London an den Mann bringen. Aber die drogenabhängige Mona sieht nur eines: Wenn sie einige Karten jetzt in Hamburg verkauft, dann hat sie Geld für den nächsten Schuss. Sie gibt eine Kleinanzeige im Internet auf. Prompt werden Svenja und Dirk auf das Angebot aufmerksam und verabreden sich mit Mona. Aber damit nicht genug: Bodo hat bei dem Einbruch einen Brief verloren, auf dem seine volle Adresse steht. Klinger und Trapp, die die Karten gedruckt haben, brauchen nicht lange, um Bodo und Mona zu finden. Ganz andere Sorgen hat Philipp Caspersen: Ermittler Sachweh fordert ihn als verdeckten Ermittler in einer Drogensache an. Eine prima Chance für Philipp. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jan Fedder (Dirk Matthies) Ann Cathrin Sudhoff (Svenja Menzel) Wilfried Dziallas (Bernd Voss) Peter-Heinrich Brix (Lothar Krüger) Maria Ketikidou (Hariklia "Harry" Möller) Matthias Walter (Philip Caspersen) Till Demtrøder (Henning Schulz) Originaltitel: Großstadtrevier Regie: Guido Pieters Drehbuch: Peter Bauhaus Kamera: Simon C. Wirth