Der Film begleitet drei Menschen, die eines verbindet: Sie arbeiten unter freiem Himmel und müssen jeden Tag in der Natur und durch die Natur ihren Lebensunterhalt verdienen. Das ist für Reetdachdecker Dirk Henck aus der Nähe von Anklam immer auch ein Kampf um seine Existenz. Seit Jahrhunderten ernten die Hencks das Reet an der Peene, direkt vor ihrer Haustür. Wenn aber die Ernte schlecht ausfällt, müssen sie das Reet teuer ankaufen. Dann können sie im Sommer die Dächer nicht mehr zu einem günstigen Preis eindecken. Das kostet Kunden. Ganz andere Probleme hat Schäfer Detlef Mohr aus Klein Salitz am Schaalsee. Er ist Herr über eine 1.000 Tiere umfassende Heidschnuckenherde. Im Frühling werden die Lämmer im Minutentakt geboren. Dann ist Detlef Mohr Tag und Nacht als Hebamme gefragt. Die Fischerin Dina Rehbohm ist Chefin der Schaalseefischerei in Zarrentin. "Aal-Werner" tuckert mit dem Boot für sie täglich auf den See hinaus. Was er anlandet, wird dann von seiner Chefin "fachfraulich" geschlachtet, geräuchert und im kleinen Seeimbiss unter die Leute gebracht. Nur einen einzigen Tag im Jahr ist der kleine Fischladen geschlossen. Sonst kann sie hier, direkt am Schaalsee, nicht überleben, sagt Diana. Originaltitel: die nordstory Regie: Jess Hansen